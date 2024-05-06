Shakira'nın yeni aşkı konuştu: Tanıdığım en güzel insanlardan biri

SHAKIRA'NIN ARKADAŞLARI ENDİŞELİ

Lucien Laviscount'ın adı daha önce Kelly Osbourne, Brooke Vincent, Jesy Nelson ve Kerry Katona gibi diğer yıldızlarla da anılmıştı.

İlişki haberleri ilk çıktığında Shakira'nın arkadaşları, Lucien Laviscount'ın "sadece şöhret için bu ilişkiye başladığına" dair korkularını dile getirmişti.

Dail Mail'e konuşan bir kaynak; "Shakira âşık olmak konusunda çaresiz ama arkadaşları endişeli. Çünkü Lucien, Shakira'dan daha az ünlü olan kadınlarla çıkarken yavaş yavaş şöhret basamaklarını tırmanıyor" ifadesini kullanmıştı.