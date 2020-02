A Milli Erkek Basketbol Takımımızın yeni yıldızı Shane Larkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Larkin, Türk vatandaşı olmasıyla ilgili düşüncelerini açıklarken; "Uzun bir süreç oldu ama şu anda resmi olarak Türk vatandaşı oldum. Harika hissediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan kimliğini aldığının hatırlatılması üzerine Larkin, "İlk teklifte çok heyecanlandım. Bu büyük ulusa katılmaktan, vatandaşı olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım, Milli Takım'la başarılı olacağız. Türk vatandaşı olmamdan dolayı bir çok öneri geldi, hepsi çok iyiydi. Ancak annem ve babam bana bu ismi verdi. O isimle devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Hırvatistan vatandaşlığı için teklifiyle ilgili olarak ise Shane Larkin, "Hırvatistan'da bir turnuvaya katılmıştım. Arkadaşım Simon teklif yapmıştı. ‘Olimpiyatlar enterasan olabilir’ dedim ama burayı çok seviyorum. 2 yıl oynadım. Ülkeyi çok seviyorum. Türk vatandaşı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Türk vatandaşı olma sürecinde daha önce tercihlerini Ay Yıldız'dan yana kullanan Scottie Wilbekin ve Bobby Dixon ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise Shane Larkin, "Scotti ile beraber büyüdük. Karşılıklı ve beraber oynadık. Milli Takım konusunda çok fazla konuşmadık. Aramızda sıkı bağlar var, ama ona da kariyerinde başarılar diliyorum. Yakın arkadaşım ama Milli Takım konusunda konuşmadık" demekle yetindi.

"KARARLARIMDAN MUTLUYUM"

Babasının beyzbol efsanesi olduğunun hatırlatılması ve kararını duyduğu zamanki tepkisinin sorulması üzerine de Anadolu Efes'in yıldızı, "Önce biraz şaşırdı. Sonrasında anlatmak zorunda kaldım. Çok mutlu oldu. ABD dışında bir çok farklı takımda coach'luk yaptı. Başka kültürler tecrübesi oldu. İnsanın hayatında bir kez böyle fırsat geleceğini biliyordu. 15 yaşındayken biri bana ‘Türk vatandaşı olacaksın’ deseydi, çok mutlu oldurdum. Harika işler yapardım. Babam da kararımı destekledi. O beyzbolcuydu ben kendi yolumu takip etmek istedim. Küçükken beyzbol oynamasını istemiyordum. Çoğu zaman evden uzaklaşıyordu. Beyzbolu seviyordum ama aşık değildim. Basketbola aşıktım. Kendi ismimi yapıp başka bir yol çizmek istedim. Başarılı olduğumü düşünüyorum. Kararlarımdan mutluyum" dedi.

Türk Milli Takımı kadrosuna seçilen ancak sakatlığı nedeniyle çıkarılan Larkin son durumuyla ilgili olarak da "Bileğim burkuldu. Çok da ciddi bir sorun değil. 3-4 hafta uzak kalacağım. Çok ciddi bir sorun değil" dedi.

"OLİMPİYATLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Maçlardan sonra olimpiyatlar için sahaya çıkacağının hatırlatılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Takımda çok yetenekli oyuncular var. Dünya Kupası'nda ne kadar yetenekli olduklarını gördük. ABD ile başabaş oynadılar. Herkesin sisteme alışması gerekir. Tabii ki zor olacak, ama günün sonunda kimin daha çok istediği önemli. Her şeyimi vereceğim. Umarım herkesten daha iyi mücadele edip olimpiyatlara gideriz. Takımda genç oyuncuların fazlalığı bir avantaj. Genç ve enerjik oyuncularla baskı oluşturabilirsiniz. Olay coach'un kararlarına bağlı, ancak mücadeleci ruhunuz varsa her zaman şansınız vardır. Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Pratik yapıp, maçları kazanmak için sahaya çıkacağız.

Olimpiyatlara gitmek önemli. Bir numaralı motivasyon. Takıma baktığında olimpiyatlarda kimsenin oynamadığını görüyorum. Herkesin canını dişine takarak mücadele edecekler. Bu ülke formasını olimpiyatlarda giymek, madalya için savaşabilmek için ilk önceliğimiz olacak.

En küçük takımda bile oynasanız basketbolda her zaman baskı olacaktır. Bizden başarmamız beklenen şeyler var. Büyük hedeflerimiz var. Baskıyı seven bir insanım. Son topun bende olmasını seven bir oyuncuyum. Olimpiyatlar için söz veremem ama yüzde yüz savaşacağımın sözünü verebilirim. Tüm enerjinizi sahada harcarsanız büyük işler yaparsınız."

Bu sezonki performansını değerlendirmesi istenen Anadolu Efes'li oyuncu, "Bu başarılara ulaşmak önemli. Üst düzey basketbol oynuyoruz ama her şeyi tek başına yapmam mümkün değil. Takım arkadaşlarım bana pas yapıyor, screen koyuyorlar. Coach'un kararları var. Beni koruyan, uygun pozisyonlara girmemi sağlayan oyuncularının olması önemli" diye konuştu.

Rekor kırdığı Bayern Münih maçında Ergin Ataman'la tartışmasıyla ilgili olarak da Shane Larkin, "Oyundan çıkıyordum ve scoreboard'a baktım. Rekor için 3 sayıya ihtiyacım vardı. 'Hatalar yapıyorsun' demişti. 'Biraz rahatla' dedi. 'Seni tekrar sahaya süreceğim' demişti. Ben de endişeliydim. Geçen sene Barcelona'ya 37 sayı atmıştım, rekoru kıramamıştım. Bu kez bir daha rekoru kırmaya yaklaşmışken kaçırmak istemiyordum. Sonrasında oyuna girdim ve rekoru kırdım ve gülmeyi de başardım" dedi.

Anadolu Efes kariyerinde bugünkü kadar bügünkü kadar bir etki yaratamadığı ve bunun nedeninin ne olduğu sorusu için de Larkin; "Tabii ki ilk takıma geldiğimde benden beklentileri vardı. Benden hangi pozisyonda oynama konusunda bir anlaşmazlık vardı. Coach farklı şeyler istiyordu ve bağlantı sorunu vardı. Sorumluluk almamı istedi. Bunu anladıktan sonra ilişkimiz arttı. Geçen sezon Şubat Mart'tan sonra daha fazla sorumluluk vermeye başladı. Ekibim, coach'larım bana çok faydalı oldular. Hepsine teşekkür ederim. Umarım özel şeyler yapmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"UMARIM BU SEZON FİNALİ KAZANABİLİRİZ"

Geçen sene Euro League Final Four finalini CSKA Moskova'ya kaybetmelerinin hatırlatılması ve "Bu sene şampiyon olabilir misiniz?" sorusunu ise Larkin şöyle yanıtladı, "Neden yapamayalım ki? Zor maçları kazandığımız ve başarılı olduğumuzu görüyoruz. Zor durumda da maçları kazandık. İyi coach'umuz, sistemimiz var. Basketbol savaşmanız gereken bir spor. Başarıya aç olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde durmayacağız. Sürekli kendimizi zorlamaya devam edeceğiz. Geçen yıl finalde kaybettik ama bu sezon umarız finali çıkıp kazanabiliriz."

Elim bir kaza sonrası yaşamını yitiren Kobe Bryant için de yeni Tük vatandaşı Shane Larkin, "Kobe'yi izleyerek büyüdüm. Bizim jenerasyonunun Michael Jordan'ı gibiydi. Bizim neslimizden herkesin bir şeyler öğrendiği bir isim. Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon için çalışmaya başlardı. Dünyanın tepesindeydi ama hiçbir zaman başarıyı kovalamaktan vazgeçmedi. Mentalite ve hareket olarak bizim neslimize büyük etkisi oldu. Her zaman kendinizi yenileyin, geliştirin derdi. Onun mirası sonsuza kadar yaşayacak" yorumlarını yaptı.

"Çok yoğun çalışıyorsunuz? Nasıl bu baskıyı karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Larkin, "Herkesin yapması gereken bir iş var. Basketbol da diğer işlerden farklı değil. Her zaman kendinizi daha iyileştirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor: Her zaman daha iyi olabilirsiniz. Oyununuzun bazı noktalarını geliştirebilirsiniz; ama hedeflerinize ulaştıkça hedefi daha yukarılara çekiyorsunuz. Bence soyunma odamızda herkes bu şekilde davranıyor ve arkadaşlarıma bunu aşılamaya çalışıyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.