Shanxi Jiayi - Fujian rakamlar

Shanxi Jiayi ve Fujian, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. 13 puanlı Shanxi Jiayi 15. sırada bulunuyor, Fujian 25 puana sahip ve 6. sırada. Shanxi Jiayi son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fujian, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 224 kodlu maçı oynayanlar; Shanxi Jiayi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fujian galibiyet oranı 0.00.

Shanxi Jiayi son hafta oynanan Hubei Huakaier maçında 1-4 kazandı.

Fujian ise Dalian Transcendence karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shanxi Jiayi, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Fujian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fujian, 4 gol atarken 8 gol yedi.

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