Sharon Osbourne: Eşimin ihanetini öğrenince yaşamak istemedim
1982'de Ozzy Osbourne ile nikâh masasına oturan Sharon Osbourne, yıllar sonra eşiyle ilgili bir itirafta bulundu ve aldatıldığını öğrendiğinde intihara kalkıştığını söyledi
Britanyalı ünlü rock grubu 'Black Sabbath'ın eski solisti Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, ünlü şarkıcıyla özel hayatlarına dair açıklamalarda bulundu. Daha önce defalarca ünlü şarkıcının ihanetine uğrayan Sharon Osbourne, eşinin bir kuaförle yaşadığı 4 yıllık ihanet sırasında içine düştüğü durum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Londra'daki Sharon Osbourne: Cut the Crap adlı şovunda sahnede konuşan Sharon Osbourne, eşi Ozzy Osbourne tarafından uğradığı ihanet acısını ilk kez anlattı.
Sharon Osbourne daha önce de kocasının hemen her şeye bağımlı olduğunu, seks bağımlılığının da olduğunu söylemişti. Daha önce bu yüzden görmezden geldiği ya da affettiği kaçamaklar bu kez dört yıllık bir ihanete dönüşünce her şey tepetaklak oldu.
Sharon Osbourne, yaklaşık 10 yıl önce kocası Ozzy Osbourne'un Michelle Pugh adında bir kuaförle dört yıllık ilişkisini öğrendikten sonra kendi canına kıymaya çalıştığını itiraf etti. Osbourne, eşinin kendisine yıllarca ihanet ettiğini okuduğu e-postalardan öğrendiğini açıkladı.
Ozzy Osbourne ve Michelle Pugh, 2012 - 2016 yılları arasında gizli bir ilişki yaşamıştı. Ozzy Osbourne kısa bir süre Sharon Osbourne'den ayrılmıştı.
"KOCAMIN HER ZAMAN HAYRANLARI VARDI"
"Kocamın her zaman, her zaman hayranları vardı ve ben bununla yaşamaya çok alışmıştım" diyen Sharon Osbourne'un dünyası durum açık bir aldatmaya ve uzun süren bir ilişkiye dönüşünce adeta başına yıkılmıştı.
"KAÇ TANE HAP İÇTİĞİMİ BİLMİYORUM"
Sharon Osbourne, yaşadıklarını "Hayranlar farklı ancak kişinin adını, nerede yaşadığını ve nerede çalıştığını bildiğinde... Duygusal olarak bu kadar yatırım yaptığınız için bu tamamen farklı bir şey. Kaç tane hap içtiğimi bilmiyorum" diyerek anlattı.
Çocuklarının artık büyüdüğünü, ona ihtiyaçları kalmadığını düşünen Sharon Osbourne, kendisini yatak odasına kilitlemiş neyse ki evdeki yardımcıları hemen onu bulup duruma müdahale edince büyük bir trajedi önlenmişti.
Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un yaptıklarını keşfettikten sonra çift yollarını ayırmıştı. Sharon Osbourne o günlerde "63 yaşındayım ve bu şekilde yaşamaya devam edemem... Resimlere bakamıyorum hiçbir şey okuyamıyorum" demişti.
Neredeyse tüm ömürlerini bir arada geçiren ve adeta birbirlerinin eli ayağı haline gelen Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne, 2019'da ayrılığa daha fazla dayanamayıp yeniden bir araya geldiler. Ozzy Osbourne, onu affedip hayatına geri alan eşi Sharon'ı yere göğe koyamıyordu.
Ozzy Osbourne, yaşadığı pişmanlığı "Sharon ve ben hiç şimdiki kadar yakın olmamıştık. Hepimiz hata yaparız. Beni geri kabul ettiği için şanslıyım. Bazen orada oturup 'Ne düşünüyordum ki?' diyorum. Ölene kadar bunun neden olduğunu anlayamayacağım” sözleriyle dile getirmiş ve eşinin artık kendi gözünde bir tanrıça haline geldiğini itiraf etmişti.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Kelly, Aimee ve Jack Osbourne adında üç çocuğu bulunan Sharon Osbourne, 18 yaşındayken tanıştığı Ozzy Osbourne’un eşi olmanın dışında uzun yıllar onun menajerliğini de üstlendi, kitaplar yazdı, kendi başına bir kariyer inşa etti.
Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon