Shelbourne - Drogheda United maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shelbourne, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Drogheda United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Shelbourne 35 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Drogheda United 34 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Shelbourne, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Drogheda United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 115. İddaa'da Shelbourne kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Drogheda United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shelbourne son haftadaki Univ College Dublin müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Drogheda United ise Finn Harps maçında 0-1 yenildi.

Shelbourne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shelbourne, kendi sahasında 19 gol attı, 5 gol yedi.

Drogheda United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Drogheda United, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.