Shonan Bellmare - V-Varen Nagasaki düellosu

Shonan Bellmare ve V-Varen Nagasaki, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Shonan Bellmare son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. V-Varen Nagasaki, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 532. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.00, berabere biter 2.80, V-Varen Nagasaki kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Shonan Bellmare son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 2-0 kazandı.

V-Varen Nagasaki, Shonan Bellmare karşılaşmaında 2-0 yenildi.