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Haberler Televizyon Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
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Kızılcık Şerbeti’nin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

“SEN BENİM ÖLEN İKİZİM BEKİR’İN OĞLUSUN!”

Aldatıldığını öğrenen Doğa’nın büyük bir yıkım yaşadığı görülürken, hiçbir şey bilmiyor gibi davranıp delil toplayacağını söylemesi dikkat çekiyor. Düğün yerini belirleyen Ömer ve Kıvılcım’ın mutluluğu yüzleri güldürürken, Alev’in Aylin’le tanışıp ona yaklaşması büyük merak uyandırıyor. Tanıtıma damga vuran anlar ise Nursema ve Umut’un da bir arada yer aldığı büyük aile yemeğinde yaşanıyor. Yemeğe gelen Kayhan, Ömer’i köşeye sıkıştırınca Ömer, Metehan’ın aslında ikizi Bekir’in oğlu olduğunu itiraf ediyor. Ömer’in bu hamlesinin nelere sebep olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 26. Bölüm 2. Tanıtımı;


KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer’le arasını düzeltmek isteyen Kıvılcım, onu en iyi tanıyan kişi olan Abdullah’la konuşmaya karar verdi. Kıvılcım, bu konuşmanın ardından Alev’in de yardımıyla Ömer’e büyük bir sürpriz hazırladı. Bir bahaneyle Ömer’i lokantaya davet ettiren Kıvılcım’ın sevdiği adama evlilik teklifinde bulunması izleyenleri adeta mest etti. Ömer’in evlilik teklifini kabul etmesiyle ikili arasındaki buzlar da erimiş oldu. Boşandığını öğrenen Nursema ise uzun bir aradan sonra ilk kez Umut’la buluşarak evlilik planları yaptı. Ailesinin onayını almak isteyen Nursema, kararını anne ve babasıyla paylaştı. Abdullah, Nursema’nın bu kararına itiraz etmese de neden sıcak bakamadığını kızına anlattı.

Pembe’nin de desteğiyle babasının onayını almayı başaran Nursema, müjdeyi Umut’a verdi. Evlilik yolunda ilerleyen aşıkların sevinci duygusal anlara sahne oldu. Doğa’yı, Aylin ile aldatan Fatih büyük bir pişmanlık yaşasa da gerçeği saklamaya karar verdi. Yeni araba alacak olan Pembe için Aylin’in eve katalog getirmesi olayların fitilini ateşledi. İşten eve dönen Fatih, Aylin’i evinde görünce şoke oldu. Bölümün final sahnesinde ise, Fatih ve Aylin’in konuşmasını duyan Doğa, kocasının onu aldattığını öğrenmiş oldu. Gerçeği Fatih’in yüzüne vurmak yerine susmayı tercih eden Doğa’nın ne yapacağı büyük merak konusu oldu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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