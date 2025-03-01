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        Haberler Televizyon SHOW TV, Şubat ayında da birinci - Magazin haberleri

        SHOW TV, Şubat ayında da birinci

        SHOW TV, önceki aylarda olduğu gibi şubat ayında da birinciliği rakiplerine bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:33
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        SHOW TV, Şubat ayında da birinci
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        Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye’nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, Ekim 2024, Kasım 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025'te olduğu gibi Şubat2025'te de yine ‘En Çok İzlenilen Kanal’ oldu.

        Sevilen dizileri, programları ve ana haberiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen SHOW TV, Prime Time ‘20+ABC1’ ve ‘AB’ kategorilerinde şubat ayında da zirveye yerleşti.

        Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz…

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