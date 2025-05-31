SHOW TV yine zirvede

Cesur ve özgün yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en eğlenceli ve yenilikçi televizyon kanalı SHOW TV, mayıs ayında bir kez daha zirvede yer aldı.

Sevilen dizileri, programları ve ana haberiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen SHOW TV, Prime Time ‘AB’ kategorisinde mayıs ayında zirveye yerleşti.

Bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz…