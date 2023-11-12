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        Haberler Magazin Shrek 5'in vizyon tarihi açıklandı: Yanlışlıkla sızdırıldı!

        Shrek 5'in vizyon tarihi belli oldu: Yanlışlıkla sızdırıldı!

        Nisan ayında Shrek 5 filminin devamının çekileceği duyurulmuştu. Ancak filmin ne zaman vizyona gireceği belli değildi. NBCUniversal çalışanlarından birinin yanlışlıkla yaptığı Linkedln paylaşımı filmin ne zaman vizyona gireceğini ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:01
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        En sevilen animasyon filmlerinden birisi olan Shrek için yeni proje çalışmaları geçtiğimiz nisan ayından beri sürüyor. Shrek 5 filmi için üstlenici firmalardan olan NBCUniversal, bir süredir film hakkında bir açıklama yapmıyordu.

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        İDDİALARA GÖRE SHREK 5 2025 YILINDA YAYINLANABİLİR

        Dün yaşanan bir gelişme üzerine Shrek 5 filminin vizyona giriş tarihi sızdırıldı. DiscussingFilm kaynaklarına göre Shrek 5 önümüzdeki 2 sene içinde vizyona girecek. Filmin vizyona giriş tarihine dair kesin bir gelişme yok ancak sızdırılan bilgilere göre Shrek 5 2025 yılında yayınlanabilir.

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        VİZYON TARİHİ YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI

        Filmin vizyon tarihi ile ilgili bilgiler NBCUniversal çalışanının dalgınlığı ile ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Linkedln'de bir paylaşım yapan NBCUniversal çalışanı bu paylaşımda filmin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi. Çalışan kısa sürede hatasını fark edip gönderisini sildi ancak sinema tutkunlarının gözünden kaçmadı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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