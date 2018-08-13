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Kültür-Sanat

Sibel filmi Locarno'dan Fibresci ve Ecumenial Prize Ödüllerini alarak döndü

71. Locarno Film Festivali kapsamında dünya premieri gerçekleşen Sibel filminin başrol oyuncusu Damla Sönmez oyunculuğuyla izleyenleri büyüledi

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:51:38

Geçtiğimiz günlerde 71.si düzenlenen festival için İsviçre’ye giden filmin oyuncuları Damla Sönmez Ve Erkan Kolçak Köstendil izleyiciden ve festival komitesinden ve yabancı basından tam not alarak ülkeye döndü.

Damla Sönmez, dağ köyünde yaşayan 25 yaşındaki köydekiler tarafından dışlanan dilsiz kız Sibel karakterine oyunculuğuyla hayat verdi.

Asi ruhlu, tuttuğunu koparan inatçı bir mizaçlı, özellikle köyün kadınları ve kızları tarafından farklılığı nedeniyle dışlanmış ötekileştirilmiş olmayı kabullenemeyen, genç kızlara dayatılan gelenekçi yaşam tarzına karşı duran bir karakter Sibel…

Yabancı basını oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Damla Sönmez için yazılan yazılarda Screen Daily, Cineurupa ve J-Mag şu ifadeleri kullandı:

“Filmin Ası rolüne büyük bir adanmışlıkla hayat veren Damla sönmez”

“Doğal ve zahmetsiz görünen göz doldurucu bir oyunculuk”

“Sessizliğin çığ gibi büyüyen çığlığı”

Film Ekim ayı içerisinde Türkiye’de de vizyona giriyor.

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