Siber güvenlikte "Başkanlık" modeli devreye alınacak

2025'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısına ilişkin çalışma yapıyor. Başkanlığın kurulmasının ardından AK Parti'nin hazırlayacağı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.