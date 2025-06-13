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        Haberler Magazin Sibil Çetinkaya'dan vücudu hakkındaki yoruma sert tepki - Magazin haberleri

        Sibil Çetinkaya'dan vücudu hakkındaki yoruma sert tepki

        Bikini pozuna gelen "Göğsünüz hiç yok" yorumuna sosyal medya hesabından yanıt veren Sibil Çetinkaya, "İnsanların bedenini rahat bırakın" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 19:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:42
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        Hemcinslerinin kötü yorumlarına tepki gösterdi
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        Bir süredir Bodrum’da tatil yapan, Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, paylaşımlarına özellikle hemcinslerinden gelen eleştirilere kayıtsız kalmadı.

        Çetinkaya’nın bikinili paylaşımına bir takipçisi, "Ben şok. Çocuğunuz olsa nasıl emzireceksiniz? Göğsünüz hiç yok." yorumunu yaptı. Bu yoruma sosyal medya hesabından sert bir yanıt veren Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı;

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        "BUNLARI YAZANLARIN HEPSİ KADIN"

        "Yahu sus Sibil, aman diyorum ama dayanamıyorum… İnsanların bedenini bir rahat mı bıraksak? Evet, zaten küçük, üstüne bir de giydiğim bikini basınca dünden beri DM’lerim hakaret dolu. Kendi bedenime hakaretlerle dolu mesajlar alıyorum. Üstelik bunları yazanların hepsi kadın, inanamazsınız! İnsanları rahat bırakın artık."

        "BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM"

        Doğallıktan yana olduğunu vurgulayan Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti; "Ben doğallıktan yanayım, bana böyle daha cool ve modern geliyor. Öteki türlü fazla oluyor. Zaten kendimle sürekli dalga geçen ve eğlenen biriyim. Ama bir gün yaptırırsam sırf bu baskı yüzünden olur. Yazmayın insanlara böyle şeyler. Beni geçtim, küçük kızlara kendilerini kötü hissettiriyorsunuz, ayıp gerçekten. Eğer bir gün istersem yaptırırım, şu an mutluyum. Ayrıca Leyla'sızlar Kulübü başkanı oldum, istifa da edemem. Sevgilerle."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sibil Çetinkaya
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