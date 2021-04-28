Bugün hava nasıl olacak? 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık