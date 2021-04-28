Bugün hava nasıl olacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuSICAK HAVA! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
ABONE OL

Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek

SICAK HAVA! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Bugün hava nasıl olacak?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı az bulutlu

ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
GÜNDEMBakanlık, tam kapanma hakkında merak edilen soruları ...
Kastamonu'da yangın faciası: 3 ev küle döndü, 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMKastamonu'da yangın faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine tam kapanma nedeniyle ara verildi
GÜNDEMBursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine 'tam ...
Ağrı'da bir polis, kadın meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
GÜNDEMPolis memuru, tartıştığı kadın meslektaşını öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kadın, apartman bahçesinde ölü bulundu
GÜNDEMGenç kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu?
GÜNDEMTam kapanmada bankalar çalışıyor mu?
ÖSYM sınavları ertelendi mi? ÖSYM'den ALES açıklaması
GÜNDEMÖSYM'den ALES açıklaması
İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci korona baskını: 177 bin lira ceza kesildi
GÜNDEMAynı eğlence mekanına ikinci baskın: Ceza yağdı
Bugün yasak var mı? Bugün tam kapanma olacak mı? 28 Nisan Çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMBugün yasak var mı?
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
GÜNDEM8 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu