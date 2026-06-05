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        Haberler Sağlık Sıcak havada bilinçsiz egzersize dikkat!

        Sıcak havada bilinçsiz egzersize dikkat!

        Prof. Dr. Buket Akıncı, sıcak ve nemli havalarda yeterli önlem alınmadan yapılan egzersizlerin performans kaybı ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Sıcak havada bilinçsiz egzersize dikkat!

        Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akıncı, yaz mevsimiyle açık havada yapılan fiziksel aktivitelerin arttığını belirterek, çevresel koşulların egzersiz güvenliği ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yaz aylarında artan sıcaklık, nem ve hava kirliliğinin egzersiz performansını olumsuz etkileyebildiğine değinen Akıncı, "Özellikle sıcak ve nemli havalarda yeterli önlem alınmadan yapılan egzersizler, performans kayıplarına ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor" ifadesini kullandı.

        Akıncı, egzersiz sırasında ortaya çıkan enerjinin büyük bölümünün ısıya dönüştüğünü, vücudun bu ısıyı terleme ve terin buharlaşması yoluyla uzaklaştırdığını aktardı.

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        Yüksek nem oranının söz konusu mekanizmayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti: "Nem arttığında terin buharlaşması zorlaşır. Bu durumda vücut ısısını düşürmek güçleşir, çekirdek sıcaklık daha hızlı yükselir ve kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Sıcak ve nemli ortamlarda yapılan egzersizler, dayanıklılık performansını önemli ölçüde düşürür. Araştırmalar, aynı egzersiz şiddetinde kalp atım hızının arttığını, kişinin daha fazla efor harcadığını hissettiğini ve performansın azaldığını gösteriyor. Özellikle sıcak ortama uyum sağlanmadan yapılan egzersizlerde performans kaybı yüzde 10 ila 30 seviyelerine kadar çıkabiliyor."

        "SIVI KAYBI EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ"

        Akıncı, yüksek sıcaklıklarda sıvı kaybının en önemli risklerden biri olduğuna, vücut ağırlığının yalnızca yüzde 2'si kadar sıvı kaybının bile performansı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekerek, "Sıvı kaybı arttığında vücudun ısı düzenleme mekanizması bozuluyor. Çekirdek vücut sıcaklığı daha hızlı yükselirken, aerobik performans da düşüyor. Bu nedenle egzersiz sırasında oluşan vücut ağırlığı kaybının yüzde 2'nin altında tutulması gerekiyor" dedi.

        Yaz aylarında sıcak hava dalgalarıyla hava kirliliğinin de önemli bir risk faktörü haline geldiğini belirten Akıncı, egzersiz sırasında solunum hızının ve akciğerlere giren hava miktarının ciddi şekilde arttığını kaydetti.

        Egzersiz yaparken bir dakikada akciğerlere girip çıkan hava miktarının dinlenme haline göre 10 kat daha fazla olabildiğini kaydeden Akıncı, "Bu durum, ince partikül maddeler, ozon ve diğer kirleticilerin daha fazla solunmasına neden oluyor. Özellikle ozon seviyelerinin yükseldiği günlerde solunum ve kalp-damar sistemi üzerindeki yük artabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Vücudun sıcak ortama belirli bir süre içerisinde adapte olabildiğini, düzenli egzersiz yapan kişilerde sıcağa uyum performansının yaklaşık 10-14 gün içinde büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Akıncı, şu tavsiyelerde bulundu: "Bu süreç sonunda terleme mekanizması daha etkin çalışır, plazma hacmi artar ve kalp, aynı egzersiz şiddetinde daha az zorlanır. Ancak nemli havalarda bu adaptasyonlar gelişse bile terin buharlaşmasını sınırlayan fiziksel koşullar tamamen ortadan kalkmıyor. Bu nedenle yüksek nem, performans üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında açık havada egzersiz yapacak kişiler, yalnızca hava sıcaklığını değil, nem oranını ve hava kalitesini de takip etmeli. Günün daha serin saatleri tercih edilmeli, yeterli sıvı alımı sağlanmalı ve çevresel koşullar göz önünde bulundurulmalı. Özellikle çocuklar, ileri yaş grubundaki bireyler ve kronik hastalığı bulunan kişiler sıcaklık, nem ve hava kirliliğinin oluşturduğu risklerden daha fazla etkilenebilir. Fiziksel aktivite sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası ancak egzersizin çevresel koşullara uygun şekilde planlanması, büyük önem taşıyor."

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