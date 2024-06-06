Sıcak havalarda yemek yemek çekilmiyor diyenler için: Soğuk olarak tüketebilen patatesli kabak çorbası tarifi

Üzerine fesleğen, kekik, biberiye ve karabiber gibi baharatları da serpin. Kabak yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika daha pişirmeye ve karıştırmaya devam edin.

Bu aşamada tavuk suyunu veya normal suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.