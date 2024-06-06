Sıcak havalarda yemek yemek çekilmiyor diyenler için: Soğuk olarak tüketebilen patatesli kabak çorbası tarifi
Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden olan çorbalar, yaz sıcağında bazen çekilmez olabiliyor. İnsanlar yine de çorba tüketmek istediği için soğuk çorba gibi alternatifler arayabiliyorlar. Peki, ne gibi çorbalar denenebilir? İşte, sizin için hafif bir yaz çorbası olan patatesli soğuk kabak çorbası tarifi!
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında, içimizi serinletecek lezzetli ve hafif alternatifler arayışı insanlar tarafından aratılıyor. Bu noktada, soğuk çorbalar kurtarıcı olabiliyor. Hem besleyici hem de ferahlatıcı özellikleriyle dikkat çeken soğuk çorbalar, sıcak havalarda ideal bir seçenek haline geliyor. İşte, soğuk çorba alternatiflerinden olan patatesli soğuk kabak çorbasının yapılışı...
PATATESLİ SOĞUK KABAK ÇORBASI
MALZEMELER:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 adet kıyılmış soğan
2 adet patates (soyulmuş ve doğranmış)
8 adet kabak (doğranmış)
Yarım çay kaşığı fesleğen
Çeyrek çay kaşığı kekik
Çeyrek çay kaşığı biberiye
Çeyrek çay kaşığı karabiber
4 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı, su da olur)
1 bardak tam yağlı süt
1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı)
4 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu
YAPILIŞI:
Büyük bir tencere çıkartın ve içerisine tereyağı ekleyip orta ateşte eritin. Üzerine doğradığınız soğanları da ekleyip karıştırın.
Soğan yumuşayıp yarı saydam hale gelinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirin ve karıştırmaya devam edin. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesi ve kabağı da ekleyin.
Üzerine fesleğen, kekik, biberiye ve karabiber gibi baharatları da serpin. Kabak yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika daha pişirmeye ve karıştırmaya devam edin.
Bu aşamada tavuk suyunu veya normal suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
Daha sonra çorbayı bir daldırma blenderiyle pürüzsüz hale gelinceye kadar püre haline getirin ve bu sırada sütünü ekleyin.
Çorbayı kaynatmadan ısıtılıncaya kadar karıştırın. Çorbayı koyulaştırmak için gerekirse un kullanabilirsiniz. Pişen çorbanızı soya sosuyla tatlandırıp üzerini dereotu, karamelize soğan veya pişmiş bezelye ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: All Recipes