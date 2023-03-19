"Şiddet eğiliminde dört yaş kritik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Şiddet eğiliminde dört yaş kritik"

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren başlayan şiddet eğilimi devam ederse ileride önemli sorunlara yol açabiliyor. Her çocuğun 2-3 yaş sendromları döneminde şiddet ve saldırganlık problemi yaşadığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Dört yaş önemli bir sınır çünkü çocuk artık olgunlaşmaya başlıyor. Dört yaşına geldiğinde çocuk akranlarıyla oyun oynarken saldırgan davranışlarını kontrol altına almayı başaramazsa arkadaşları tarafından reddedilmeye başlıyor" dedi. Dr. Seçkin "Çocukla sağlıklı iletişim kurarak duygularını tanımasını ve davranışlarını kontrol etmesini sağlamak çok önemli" şeklinde konuştu.

Çocuklarda saldırganlık ve şiddet eğilimi dürtüsel olmaktan çıkıp kendini ifade etme biçimine dönüşürse çözülmesi gereken önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Konuyu haberturk.com için değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, çocuklarda şiddet eğiliminin erken yaşlarda çözülmemesi durumunda ileride suça yatkınlık gelişebileceği yönünde uyardı.

ŞİDDET EĞİLİMİNDE DÖRT YAŞ KRİTİK

Çocukların en fazla şiddete eğilimli oldukları dönemin iki ile üç yaş aralığı olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bu dönem ebeveynler için çok kritik çünkü eğer aile çocuğa öfkesini kontrol edebilmeyi öğretirse şiddet eğilimi giderek azalır. Dört yaş önemli bir sınır çünkü çocuk artık olgunlaşmaya başlıyor. Dört yaşına geldiğinde çocuk akranlarıyla oyun oynarken saldırgan davranışlarını kontrol altına almayı başaramazsa arkadaşları tarafından reddedilmeye başlıyor ve dışlanan çocuklarda öfke problemi kalıcı hale gelebiliyor" dedi. Dr. Seçkin "Böyle durumlarda ebeveynlerin çok sabırlı ve sakin yaklaşmaları ve çocukla konuşarak öfkesinin nedenini anlamaları gerekiyor, aksi bir tavır ters tepiyor. Bir de mümkün olduğunca sosyalleşmesi, akranlarıyla oyun oynaması sağlanmalı" şeklinde konuştu.

"DUYGULARINI ANLAMASINI SAĞLAYIN"

Çocuğun şiddet eğiliminin çözümünde duygularını anlamasını sağlamanın önemini belirten Dr. Şirin Seçkin "Aslında çocuklarda şiddet ve öfkeyi ikinci duygu olarak görüyoruz. Çocuklar hayal kırıklığı, kayıp ya da üzüntü gibi başa çıkamadıkları ağır duyguları şiddetle veya öfkelenerek yaşayabiliyor. O nedenle de hangi duygu nedeniyle şiddete baş vurduğunu anlaması çok önemli ama burada dikkat edilmesi gereken öfke ve şiddeti kullanarak her istediğini yaptırmasına izin vermemek" dedi. Saldırganlığın sadece fiziksel şiddet şeklinde yaşanmadığını, küçük görmek, yok saymak, alay etmek, kendi istediğini dayatmak gibi davranışların da bir nevi saldırganlık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Ebeveynlerin doğru bir rol model oluşturması gerekiyor. Kızdığımız zaman duygularımıza hakim olup sakin kalmayı başardığımızı görmeli çocuklar" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Dikkat: Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm!
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son ...
Kalp sağlığı için uygun beslenme nasıl olur? Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!
SAĞLIK Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ishal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
SAĞLIK İshal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir, geç olmadan önlem alın!
SAĞLIK Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir!
Sadece 2 damlası iştahı kesiyor! Metabolizmayı hızlandıran ve kilo verdiren mucize
SAĞLIK Sadece 2 damlası iştahı kesiyor!
Defne yaprağını yakarsanız bakın ne oluyor! Kimse bu etkilerini bilmiyor...
SAĞLIK Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…
Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı ...
Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ...
Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size ...
Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.