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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli sağanak yolu kapattı! - Son dakika haberler

        Şiddetli sağanak yolu kapattı!

        Şırnak'ta şiddetli sağanak ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentte Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Bölgede ayrıca bazı derelerde taşkınlar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:10
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        Şırnak'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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        AA'da yer alan habere göre kent merkezi, belde ve bağlı köylerde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü, dolu taneleri park halindeki araçların üzerinde birikti.

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        Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Araçlar yolda uzun kuyruk oluşturdu.

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        Kumçatı Belediyesi ekiplerinin, derenin taşması nedeniyle biriken taşları iş makineleriyle temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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        #son dakika
        #şırnak
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