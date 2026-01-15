Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Sıfır araç kampanyaları: 31 Ocak 2026 tarihine kadar takas indirimi, özel fiyat, düşük faizli kredi araç kampanyaları

        Ocak ayı sıfır araç kampanyaları: 31 Ocak'a kadar indirimde olan modeller ve kampanya detayları

        Yılın ilk ayında otomotiv markaları, farklı ödeme alternatiflerini içeren kampanyalarını devreye aldı. Araç sahibi olmak isteyenler, 31 Ocak tarihine kadar düşük faizli kredi, takas indirimi ve özel fiyat avantajları gibi esnek satın alma seçeneklerinden faydalanabiliyor. İşte 2026 Ocak ayına özel sıfır araç kampanyaları

        Giriş: 15.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:52
        1

        OPEL

        Opel Corsa

        Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Astra

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Dizel motor seçeneği mevcut

        Opel Frontera Hybrid

        150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Frontera Elektrik

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Mokka

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Grandland Hybrid

        İşletmelere özel: 400 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        2

        OPEL

        Opel Corsa Elektrik

        %100 elektrikli

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        GS donanım seviyesi

        Combo / Combo Cargo

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Combo Cargo için nakit indirim seçeneği

        Zafira

        450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        Vivaro Cargo

        Ultimate (5.3 m³): 450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Ultimate XL (6.1 m³): 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Vivaro City Van

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        Movano

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        3

        NISSAN

        Nissan Türkiye, 2026 yılının Ocak ayında tüm ürün gamında %0 faizli satın alma koşulları sunuyor.

        Kampanyalar; binek ve hafif ticari araçlarda bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimleri, %0 faizli kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını kapsıyor.

        Nissan Qashqai e-POWER (2. jenerasyon)

        150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Nissan Qashqai Mild Hybrid

        Designpack (sınırlı sayıda): 2.149.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat

        Skypack donanım:

        100.000 TL nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium, Platinum Premium 4WD:

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        4

        NISSAN

        Nissan Juke

        Tekna manuel:

        Bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        240.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi

        Tekna DCT:

        Bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

        N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium:

        Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

        Nissan X-Trail Mild Hybrid

        100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

        KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi

        Veya 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

        KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Townstar Van EV / Townstar Combi EV

        KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        5

        CITROËN

        Citroën, 2026 Ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde özel kredi koşulları ve fiyat teklifleri sunuyor.

        Citroën Ë-C3 (tamamen elektrikli, 2025 model)

        250.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën C4 (benzinli)

        2025 model yılı

        150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 30.000 TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım, 2025 model)

        150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 30.000 TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross

        300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Ë-C3 Aircross (tamamen elektrikli)

        300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        6

        CITROËN

        Citroën Berlingo Kombi

        600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Berlingo Van

        500.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Spacetourer

        600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Jumpy Van (2025 model)

        750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Jumper 3.5T (2025 model)

        750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Ami

        270.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 40.000 TL nakit indirim

        7

        MERCEDES-BENZ

        Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç alımlarında özel finansman seçenekleri sunuyor.

        Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları

        C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,70 faiz

        GLC 180 AMG

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz

        GLC 300 d 4MATIC AMG

        4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,90 faiz

        GLC 180 Coupé AMG

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,60 faiz

        E 180 AMG & Exclusive

        4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz

        Yeni CLA 350

        Ocak ayına özel fiyat

        1 yıl kasko hediyesi

        İlk bakım hediyesi

        A 200, GLA 200, GLB 200, EQA 250

        Ocak ayına özel fiyatlar (detaylar Mercedes-Benz acentelerinde)

        Perakende indirimi tercih eden müşteriler kampanyalı kredi faiz oranlarından yararlanamıyor; standart oranlı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredisi kullanılabiliyor.

        8

        Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları

        Vito

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz

        Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4

        500.000 TL, 10 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %2,59 faiz

        Sprinter

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz

        EQV

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        eSprinter

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar

        600.000 TL, 5 ay vade, %0 faiz

        2024 model EQV araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.

        Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebilir.

        9

        CHERY

        Chery, Kasım ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilere özel cazip satın alma koşulları sunuyor.

        Chery’nin tüm SUV modelleri, 5 yıl veya 150.000 km garanti ile sunuluyor.

        10

        Chery TIGGO8 PRO MAX

        7 kişilik SUV

        2025 model yılı

        Exceptional donanım

        Ticari müşterilere özel: 400.000 TL, 6 ay vade, %0,99 faizli kredi

        TIGGO8 PRO MAX modeli Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.

        Chery, Kasım ayı boyunca SUV modellerinde kampanyalar sunmaya devam ediyor.

        11

        JEEP

        Jeep, ocak ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen müşterilere özel satın alım fırsatları sunuyor.

        Mevcut aracını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, Avenger modellerinde takas desteğinden yararlanabiliyor.

        Jeep Avenger Elektrik (Summit donanım)

        Anahtar teslim bedeli üzerinden 58.000 TL’ye varan takas desteği

        12

        Jeep Avenger e-Hybrid (Summit donanım)

        36.000 TL’ye varan takas desteği

        Jeep Avenger 4xe (Overland donanım)

        23.000 TL’ye varan takas desteği

        Kampanya ocak ayı boyunca geçerli olup ay sonuna kadar devam ediyor.

        13

        PEUGEOT

        Binek Otomobiller

        PEUGEOT 3008 (48V hibrit)

        Sadece tüzel müşterilere özel

        700.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım, %100 elektrikli)

        Sadece tüzel müşterilere özel

        700.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz

        PEUGEOT 2008

        Sadece tüzel müşterilere özel

        200.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        PEUGEOT E-2008 (%100 elektrikli)

        Tüzel müşterilere özel

        250.000 TL, 12 ay vade, %0,49 faiz

        PEUGEOT 5008 GT (48V hibrit)

        Sadece tüzel müşterilere özel

        1.000.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz

        14

        PEUGEOT E-5008 (Allure donanım, %100 elektrikli)

        Sadece tüzel müşterilere özel

        1.000.000 TL, 6 ay vade, %0,49 faiz

        PEUGEOT E-208 (%100 elektrikli)

        Bireysel müşterilere özel

        350.000 TL, 12 ay vade, %0,49 faiz

        Hafif Ticari Araçlar

        PEUGEOT Rifter

        Manuel şanzıman, Allure donanım:

        Bireysel müşterilere özel 500.000 TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Otomatik şanzıman, Allure ve GT donanım:

        Bireysel müşterilere özel 700.000 TL, 9 ay vade, %0 faiz

        PEUGEOT Partner Van

        600.000 TL, 9 ay vade, %0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van

        600.000 TL, 9 ay vade, %0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller

        1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton

        1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs

        1.000.000 TL, 6 ay vade, %0 faizli ticari kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
