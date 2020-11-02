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Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, yıl başından bu yana pandemi sebebiyle ortaya çıkan sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı ile bağlantılı olarak, sıfır kilometre araçlar ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Toplu olarak satın alınan ve galeriler, şahıslar tarafından tekrar satışa çıkarılan kullanılmamış araçlara dikkatle yaklaşılması gerektiğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Sıfır kilometre olsa dahi her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yolda kullanılmamış olsa dahi bu araçlar gemi, tren, tırlarla satıcılara geliyor ve bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor, showroomda ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor. Sıfır kilometre olarak satın almayı düşündüğünüz aracın geçmişine ulaşmak adına detaylı ekspertiz yaptırılmasını öneriyoruz. Özellikle şahısların ve galerilerin sattığı sıfır kilometre araçlara şüpheyle yaklaşılmalı. Birkaç gün önce Konya şubemize gelen hiç kullanılmamış 2020 model sıfır kilometre otomobilin bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik" dedi.

İkinci el oto pazarındaki hareketliliğin herkesi iştahlandırdığını ve asıl işi oto alım satımı olmayanların dahi sıfır kilometre araçları satın alıp kazanç amacıyla sattığını dile getiren Emre, bilinçli alıcıların bu araçlara da ekspertiz yaptırmaya başladığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak ayrıca, "Bu yıl başından beri yaklaşık 5 bin bandında sıfır kilometre araca ekspertiz yaptık. Bu araçların önemli bölümünde hiçbir problem çıkmasa da boyalı ya da değişen parçalarla karşılaşıyoruz. Markaların showroomlarında satamayacağı hasarlı sıfır kilometre araçları stok sıkıntısını fırsat olarak görenler satın alıp, onarıp, tekrar satışa çıkarıyor. Her galeri ya da şahıs yeterince şeffaf değil" değerlendirmesinde bulundu.