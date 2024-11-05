'Sıfır Kilometre'yi anlattılar

Beyza Alkoç'un '3391 Kilometre' adlı kitabı, sinema filmi haline getirilmiş, 12 Ocak'ta gösterime girmişti. 926.277 kişi tarafından izlenen '3391 Kilometre'nin devam filmi olan 'Sıfır Kilometre' de 1 Kasım'da vizyona girdi. 'Sıfır Kilometre'nin yazarı Beyza Alkoç ve başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Haktan Zavlak, 'Sıfır Kilometre'yi anlattı.

'3391 Kilometre'de vizyona girerken de çok heyecanlıydım şimdi de çok heyecanlıyım" diyen hikâyenin yaratıcısı Beyza Alkoç, "Her kitabım çıktığında da böyle hissediyorum. 19 tane kitabım oldu ama 19'uncusu da çıktığında ilk kitabım gibi hissetmiştim" dedi.

Beyza Alkoç REKLAM Beyza Alkoç, "Bu iki romanı yazmayı yazmaya sizi teşvik eden şey neydi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Buna şu şekilde bir isim veriyorum; Eskiden mektuplaşarak ilişkilerin anlatılması yazılır ve sevilirdi. Bu da aslında bir modern zaman aşk hikâyesi. Burada mektuplaşmak yok, mesajlaşmak, görüntülü konuşmak ve mesafelere rağmen bir arada olmaya çalışmanın hikâyesi var. İlk filmde böyleydi aslında ikinci filmde ise, o mesafeleri sıfıra indirdiğimizde bu iki kişi yan yana her şeyi mükemmel yaşayabilecek miydi? Ve onları bir araya getiremeyen şey gerçekten mesafeler miydi? Mesafeler ortadan kalkınca beraber yaşamaya devam edebilecek miydi? Filmin hikâyesi bu... Filmin yorumlarında şunu gördük, çok fazla mesafe ilişki yaşayanlar varmış. "Sevgilimle mesafeleri aştık ve '3391 Kilometre'yi izledik" diyen çok insan oldu. Şimdi de 'Sıfır Kilometre'yi izleyeceklerini umuyoruz.

Oyuncu seçiminde kendisinin de olduğunu belirten yazar, "Kitabın okurları, 'İzmir' mutlaka Derya Pınar AK, 'Ege' de Ahmet Haktan Zavlak şeklinde çok fazla bir baskı geldi. Önceki işlerini izlediğim ve tanıştığım zaman, ben de 'kesinlikle onlar olmalılar' diye düşündüm" ifadelerini kullandı. Ahmet Haktan Zavlak ile Derya Pınar Ak Filmin başrol oyuncularından Ahmet Haktan Zavlak ise, "Filmin adından da belli olduğu gibi 'Ege' ve 'İzmir' artık aşılmış mesafeler ve bir ilişkinin sorumluluğunun getirdiği yüklerle karşılacaklar. Özlemden daha çok nasıl ilişkilerini ileriye taşıyabileceklerini ve aynı zamanda araya bazı giren bazı parametreleri göreceğiz. 'Ege' ve 'İzmir'in o parametrelerle savaşına şahit olacağız. İlk filmde kafamızda soru işareti bırakan ve eksik kalan her şeyi tamamlıyor olacağız" dedi.

Derya Pınar Ak, "İlk filmimizde iki karakterimiz de aslında çok fazla depresif. Sessiz, sakin içine kapanık karakterlerdi. Bu filmde onları daha büyümüş, olgunlaşmış ve kendilerinden emin bir şekilde görüyoruz" diye konuştu. Derya Pınar Ak, ilk filmindeki 'İzmir'den daha çok 'Sıfır Kilometre'deki 'İzmir'in kendine benzediğini sözlerine ekledi. Derya Pınar Ak Ahmet Haktan Zavlak, canlandırdığı 'Ege' hakkında şunları aktardı: İlk filmde içine kapanık bir karakterdi. İkinci filmde 'Ege' daha çok çabaladı ve değişime gitti. Ben de gerçek hayatımda böyle biriyim. Bir şeyi seviyorsam, bir şeye tutunuyorsam onun için ben de değişirim. Bu yönden 'Ege' ile benziyoruz.