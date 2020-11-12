Sokakta sigara içmek yasak mı? sorusu Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularının başında geliyor. İçişleri Bakanlığı dün son dakika olarak yayınladığı genelgede açık havada sigara içme yasağı getirdi. Sigara içme yasağı genelgesi ise merakla araştırılmaya başlandı. İşte İçişleri Bakanlığı sigara içme yasağına dair detaylar...

SİGARA İÇME YASAĞI GENELGESİ 2020

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti

Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek

Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri”konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Genelgede, Türkiye’de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.

2. Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.