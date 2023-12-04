SİGARA ZAMMI SON DURUM | Sigaraya 5 TL zam geldi! 4 Aralık 2023 sigara zammı ile en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DURUM | Sigaraya 5 TL zam geldi! 4 Aralık 2023 sigara zammı ile en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları sigara zammının ardından kontrol ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını resmi hesabı üzerinden açıklamıştı. Son olarak 2 Kasım itibarıyla bir sigara grubundaki tüm sigaralara 5 TL zam gelmişti. 30 Kasım'dan itibaren geçerli olan 5 TL'lik son sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 50 ve en pahalı sigara fiyatları ise 55-57 TL arasına yükseldi. İşte 3 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.