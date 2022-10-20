BU YIL 6. KEZ ZAM GELMİŞ OLDU!

Üç grup 2022 yılı içerisinde son olarak Temmuz ayında aynı anda sigara fiyatlarına zam yapmıştı. Temmuz ayındaki ortak zammın ardından 16 Ekim tarihinde yapılan zamla sigara fiyatlarına 6. kez zam gelmiş oldu.