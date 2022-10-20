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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigaraya 2 TL zam geldi! 20 Ekim Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

Sigara zammı son dakika gelişmeleri, tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Son olarak ana üretici konumundaki üç grubun sigara markalarına 2 TL zam geldi. Sigara fiyatlarına bu yıl 6.zam gelirken en yüksek sigara fiyatı 48 TL'ye yükseldi. İşte, Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

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  • Sigaraya 2 TL zam geldi! 20 Ekim 2022 Sigara zammı sonrası en yüksek ve en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldı. Sigara zammını, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.  BAT, Philip Morbis ve JTI olmak üzere üç ana sigara gruba yapılan sigara zammının ardından en yüksek sigara fiyatı 48 liraya yükseldi. İşte, 20 Ekim 2022 güncel sigara fiyatları...
  • Sigaraya 2 TL zam geldi! 20 Ekim 2022 Sigara zammı sonrası en yüksek ve en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BU YIL 6. KEZ ZAM GELMİŞ OLDU!

    Üç grup 2022 yılı içerisinde son olarak Temmuz ayında aynı anda sigara fiyatlarına zam yapmıştı. Temmuz ayındaki ortak zammın ardından 16 Ekim tarihinde yapılan zamla sigara fiyatlarına 6. kez zam gelmiş oldu. 
  • Sigaraya 2 TL zam geldi! 20 Ekim 2022 Sigara zammı sonrası en yüksek ve en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    SON ORTAK ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTI grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve Imperial grubu sigaralara 2 TL zam yapılmıştı. Bu zam üç grubun peş peşe yaptığı son zamdı.
  • Sigaraya 2 TL zam geldi! 20 Ekim 2022 Sigara zammı sonrası en yüksek ve en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

    Son sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.

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