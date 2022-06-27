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Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar olacak?

Sigara fiyatları güncel liste tütün kullanıcıları tarafından her gün takip ediliyor. Yılın başından beri 3 kez zamnlanan sigarada 8 liraya varan artış yapılmıştı. Son olarak ÖTV zammı ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişiklik göstermişti. İşte, 27 Haziran 2022 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...

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  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    Sigara fiyatları son olarak uygulanan ÖTV zammının ardından araştırılıyor. %10'luk Özel Tüketim Vergisi zammı ile sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıktı. 2022 yılının başından itibaren toplamda 8 TL zam yapılan sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından binlerce tütün kullanıcısı "Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 27 Haziran en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

     

    Sigaraya zam haberleri araştırmaları hız kazanırken Özel Tüketim Vergisi’ne zam geldi. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. 
  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    SİGARAYA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

     

    Sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiları sosyal medyada gündeme geldi. Son olarak 5 Mayıs  tarihinde uygulanan 2 liralık zammın ardından %10'luk ÖTV artışı uygulandı. 
  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    ÖTV ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

     

    Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.
  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

     

    Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi yapılmayacak.
  • Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları güncel liste 27 Haziran 2022: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar olacak?

    27 HAZİRAN 2022 EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

     

    Sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

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