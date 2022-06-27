Sigara fiyatları son olarak uygulanan ÖTV zammının ardından araştırılıyor. %10'luk Özel Tüketim Vergisi zammı ile sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıktı. 2022 yılının başından itibaren toplamda 8 TL zam yapılan sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından binlerce tütün kullanıcısı "Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 27 Haziran en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...