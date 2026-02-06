Habertürk
        Sigaraya zam geliyor: 2026 Şubat sigaraya ne zaman ve ne kadar zam gelecek, hangi sigara grubu fiyatları artacak? En ucuz-pahalı sigara ne kadar?

        Sigaraya zam geliyor: 2026 Şubat sigaraya ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Ocak ayında sigara fiyatlarına yapılan artışın ardından yeni bir zam ihtimali yeniden gündeme geldi. Maliyet kalemlerindeki yükseliş ve vergi düzenlemeleri doğrultusunda Şubat ayında sigara fiyatlarına bir zam daha yapılabileceği konuşuluyor. Peki, sigaraya kaç TL zam bekleniyor? İşte olası artış öncesi güncel sigara fiyat listesi ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:41
        1

        En son Ocak ayında sigaraya yapılan zammın ardından bir artışın daha kapıda olduğu öğrenildi. Artan maliyetler ve güncellenen vergi oranları nedeniyle Şubat ayında sigara fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya ne kadar zam gelecek? İşte, güncel sigara fiyatları tablosu ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

        2

        SİGARAYA ZAM GELİYOR: SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına artan maliyet ve vergi güncellemeleri nedeniyle Şubat ayı itibarıyla 5 ila 10 TL arasında zam geleceğini açıkladı.

        3

        EN SON OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

        Sigara fiyatlarına en son Ocak ayında zam yapılmış ve 5 Ocak'ta CB sigara grubunda 5 TL fiyat artışı olmuştu.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Şubat ayında beklenen sigara zammı öncesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 90 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        - 5 TL’lik zam sonrası CB sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL oldu.

        - PM grubunda en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        - JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        - BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        - IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 88 TL oldu.

        - TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
