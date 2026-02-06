EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Şubat ayında beklenen sigara zammı öncesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu.

Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 90 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.