SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yıl başından beri uygulanan 8 TL zammın ardından en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu. Bir sigara grubunda gerçekleşen sigara zammının paket fiyatına yansımasıyla birlikte en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL olması bekleniyor.