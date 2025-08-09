Sigaraya zam mı geldi? 9 Ağustos güncel sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı fiyat listesine göre TT grubun en pahalı sigarası 100 TL; en ucuzu ise 82 lira oldu.

ÖTV artışlarının ardından tütün ürünlerine gelen zamlar, TT Grubu sigara fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 82 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı ise 100 TL oldu. Yeni fiyatlar 9 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.