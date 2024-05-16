Sihirbaz David Copperfield 16 kadını taciz etmekle suçlanıyor

Guardian'ın haberine göre ünlü Amerikalı sihirbaz David Copperfield 16 kadın tarafından cinsel istismar ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlandı.

İddiaların yarısından fazlası, taciz sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan gelirken, bazıları ise 15 yaşından küçük olduklarını söyledi.

Kendisine yönelik iddialar arasında, üç kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce onlara ilaç verdiği de yer alıyor.

67 yaşındaki sihirbazın reddettiği iddialar 1980'lerin sonundan 2014'e kadar uzanıyor.

Kadınlardan bazıları Guardian'a Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinden sonra konuşabildiklerini söyledi.

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David Copperfield ise iddiaları reddetti. Avukatları Guardian'a verdikleri yazılı yanıtta, Copperfield'in 'bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle uygunsuz bir davranışta bulunmadığını' öne sürdü. Avukatlar ayrıca Copperfield'in, kadınları taciz hikayelerini ifşa etmeye teşvik eden #MeToo hareketinin bir destekçisi olduğunu söyledi.

Copperfield'ın avukatları, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

EPSTEIN DOSYASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Ünlü sihirbaz David Copperfield da Epstein dosyasında adı listede geçen isimler arasındaydı. Copperfield konusunda Sjoberg, Epstein'ın evlerinden birinde akşam yemeğine katıldığını ve Copperfield'ın 'bazı sihir numaraları yaptığını' söylemişti.