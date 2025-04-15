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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem' dizisi film oluyor

        'Sihirli Annem' dizisi film oluyor

        Bir dönemin fenomen çocuk dizisi 'Sihirli Annem', 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla beyazperdeye uyarlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:28
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        2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla sinema filmi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Başrollerini; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat’ın paylaştığı proje, Poll Films - Polat Yağcı yapımcılığında Mustafa Kotan’ın yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde, 'Betüş' karakterine yine İnci Türkay hayat verirken, usta oyuncu Nevra Serezli 'Dudu Peri', Şahap Sayılgan 'Sadık', Gül Onat 'Perihan', Ayşen İnci 'Periliçe', Jess Molho 'Yavuz', Süeda Çil 'Firuze', Tiraje Başaran 'Pakize' rolleriyle izleyicilerin huzuruna çıkacak.

        'SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'; periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı ele alıyor. Aile, sevgi, birlik ve kahkaha dolu büyülü yolculuk, izleyenlere nostalji rüzgârı yaşatırken hem güldürecek hem de duygulandıracak.

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        #sihirli annem
        #Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
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