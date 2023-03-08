Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

Edebiyat tarihimizde büyük şairlere ve onların büyük şiirlerine ilham olmuş kadınlarımız vardır. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü olması sebebiyle, günün anlam ve önemine dayanarak sizlere şairlerimizin kadınlara hediye ettikleri şiirleri, edebiyatımızda önemli yere sahip olan eserleri derledik.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    NAZIM HİKMET

    Hoş geldin kadınım benim hoş geldin 

    Yorulmuşsundur; 

    Nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını 

    Ne gül suyum ne gümüş legenim var, 

    Susamışsındır; 

    Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim 

    Acıkmışsındır; 

    Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam 

    Memleket gibi yoksuldur odam. 

    Hoş geldin kadınım benim hoş geldin 

    Ayağını bastın odama 

    Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi 

    Güldün, 

    Güller açıldı penceremin demirlerinde 

    Ağladın, 

    Avuçlarıma döküldü inciler 

    Gönlüm gibi zengin 

    Hürriyet gibi aydınlık oldu odam... 

    Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

    Kadından,

    Kendisinde olmayanı isteriz

    Hasret yerinde kalır

    Ve biz çekip gideriz.
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    ATİLLA İLHAN

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

    Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

    Azıcık okşasam sanki çocuktular

    Bıraksam korkudan gözleri sislenir

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

    Böyle bir sevmek görülmemiştir

    Hayır sanmayın ki beni unuttular

    Hâlâ arasıra mektupları gelir

    Gerçek değildiler birer umuttular

    Eski bir şarkı belki bir şiir

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

    Böyle bir sevmek görülmemiştir

    Yalnızlıklarımda elimden tuttular

    Uzak fısıltıları içimi ürpertir

    Sanki gökyüzünde bir buluttular

    Nereye kayboldular şimdi kimbilir

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

    Böyle bir sevmek görülmemiştir'
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    CEMAL SÜREYA

    Bir kadını ortadan ikiye böl

    Yarısı annedir,

    Yarısı çocuk,

    Yarısı sevgili

    Yarısı aşk..

    Duyanlar bunu bilmez,

    Görenler anlamaz bunu!

    Yarısı rivayettir,

    Yarısı gece.
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    EDİP CANSEVER

    Biz kadınız, bilmeden seviyoruz bu kedileri

    Seviyoruz, bir sevilme içgüdüsüyle

    Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor - acaba?

    Evet, çok değil konuşurken düzeltiyoruz

    Orayı burayı topluyoruz, yeriyse çocuklarımızı öpüyoruz

    Ama biliyorsunuz ki gene de

    Hepimiz, işte hepimiz

    Bitmenin, tükenmenin yorgunluğu içinde.

    Gözler mi? tavana dikili, hayır, pencereye

    Yağmalar, sürgünler, yangınlar içinde

    Çünkü bu boşluk; tüneller, çukurlar, kapkacak ağızları

    Mağaralar, denizler, gökyüzleri değil de

    Bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız, o

    Orman, dağ, kısacası evrenle.

    Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz

    Biz bu tavana bilmeden eski rengine boyuyoruz

    Bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor - acaba?

    Evet, çok değil, onları bilmeden hoşa gideriyoruz

    Sormayın, ama sormayın, bilmeden aralık tutuyoruz kapılarımızı

    Bilmeden bekliyoruz, bilmeden uyuyoruz sabahlara değin

    Kim bilir, belki de biz

    Tanrısıyız en olunmaz şeylerin

    Bu bizim en düzenli hareketimiz: olmak

    Asılıp kalmışız sokak fenerlerine

    Asılıp kalmışız öyle, görenler bizi görüyor

    Görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatle

    Doğrusu, niye saklayalım, hepimiz bunu yapıyoruz

    Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz sadece

    Cansız

    Ve gidip geliyoruz dikkatle.

    Biz bu kendimizi boşuna soruyoruz kendimize

    Boşuna asıyoruz onları, boşuna öldürüyoruz

    Bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor - acaba?

    Evet, çok değil, bakışırken düzeltiyoruz

    Biz ne garip şeyleriz ki; doluyuz, bazıyız, avuntuluyuz

    Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu: yaşamak

    Ben biliyorum, yalan mı, siz de biliyorsunuz.'
  • Şiirlere bile ilham oldular: Şairlerin kadınlara hediye ettiği şiirler

    ÖZDEMİR ASAF

    Bir kadının dudaklarında değildir aşk.

    Bedeninde hiç değildir.

    Aşk, kadının göz kapaklarındadır.

    Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

    Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.

    Sımsıkı yumar gözlerini.

    Adam hep orda kalır.

    Kadın, asla bırakmaz adamı.

    Kadın, asla vazgeçmez ondan.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.