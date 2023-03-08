EDİP CANSEVER

Biz kadınız, bilmeden seviyoruz bu kedileri

Seviyoruz, bir sevilme içgüdüsüyle

Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor - acaba?

Evet, çok değil konuşurken düzeltiyoruz

Orayı burayı topluyoruz, yeriyse çocuklarımızı öpüyoruz

Ama biliyorsunuz ki gene de



Hepimiz, işte hepimiz



Bitmenin, tükenmenin yorgunluğu içinde.

Gözler mi? tavana dikili, hayır, pencereye

Yağmalar, sürgünler, yangınlar içinde

Çünkü bu boşluk; tüneller, çukurlar, kapkacak ağızları

Mağaralar, denizler, gökyüzleri değil de

Bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız, o

Orman, dağ, kısacası evrenle.

Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz



Biz bu tavana bilmeden eski rengine boyuyoruz

Bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor - acaba?



Evet, çok değil, onları bilmeden hoşa gideriyoruz



Sormayın, ama sormayın, bilmeden aralık tutuyoruz kapılarımızı



Bilmeden bekliyoruz, bilmeden uyuyoruz sabahlara değin



Kim bilir, belki de biz



Tanrısıyız en olunmaz şeylerin

Bu bizim en düzenli hareketimiz: olmak



Asılıp kalmışız sokak fenerlerine



Asılıp kalmışız öyle, görenler bizi görüyor



Görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatle



Doğrusu, niye saklayalım, hepimiz bunu yapıyoruz

Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz sadece



Cansız

Ve gidip geliyoruz dikkatle.

Biz bu kendimizi boşuna soruyoruz kendimize



Boşuna asıyoruz onları, boşuna öldürüyoruz

Bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor - acaba?

Evet, çok değil, bakışırken düzeltiyoruz



Biz ne garip şeyleriz ki; doluyuz, bazıyız, avuntuluyuz

Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu: yaşamak

Ben biliyorum, yalan mı, siz de biliyorsunuz.'