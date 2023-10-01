Siirt´te anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü
SİİRT´teçıkan, 12 saatte söndürülen anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü.
Giriş: 01.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:30
SİİRT´teçıkan, 12 saatte söndürülen anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü.
Kent merkezine bağlı Tuzkyusu köyünde tarlada dün saat 20.00 sıralarında anız yangını çıktı, bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 500 dönüm alan zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.