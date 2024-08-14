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        Botan Vadisi Milli Parkı, doğa ve spor tutkunlarının vazgeçilmezi

        SİİRT'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Ağustos 2019'da 'milli park' olarak ilan edilen Botan Vadisi Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi sporlara elverişli olması nedeniyle doğaseverlerden de büyük ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:55
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        Botan Vadisi Milli Parkı, doğa ve spor tutkunlarının vazgeçilmezi
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        SİİRT'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Ağustos 2019'da 'milli park' olarak ilan edilen Botan Vadisi Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi sporlara elverişli olması nedeniyle doğaseverlerden de büyük ilgi görüyor.

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Ağustos 2019'da 'milli park' olarak ilan edilen, Akabe ve Asur gibi tarihi ticaret yollarını barındıran Botan Vadisi Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor. Merkez, Tillo ve Eruh ilçelerinde bulunan 120 bin dönüm ve 29 kilometrelik güzergahı kapsayan park, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi sporlara elverişli olması nedeniyle doğaseverlerden de büyük ilgi görüyor. Ilısu Baraj Havzası'nı da içinde barındıran milli parka gelen yerli ve yabancı turistler, tekne turu ile sarp dağların arasında bulunan kanyonun eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü teknik personeli Şakir Özmazı, "12 bin yıllık tarihi geçmişi olan ilimiz, kadim bir şehir olmasının yanı sıra tarihi ve turistlik mekanlarıyla da ön plana çıkmaktadır. Şu anda bulunduğumuz mekan Taş Başı, Delikli Taş olarak da bilinen mekan. Milli parkımızın içeresinde su ve doğa sporlarının yapıldığı, kanyonların doyumsuz manzarasının seyredildiği mekanları görmeye herkesi bekliyoruz" dedi.

        'SOSYAL MEDYADAN GÖREREK GELDİM'

        Deliklitaş bölgesini sosyal medyadan gördüğü videolardan ve fotoğraflardan görüp, gezmek için geldiğini belirten Muhammed Santalu, "İstanbul'dan buranın manzarası için geldim, çok güzel bir yer. Siirt Botan Milli Parkı burası, güzel bir manzara. Özellikle güneş batımında çok güzel bir yer, burayı herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geliyorum, daha önce hep sosyal medya platformlarından görüyordum. Merak ettim, Siirtli bir arkadaşım vardı, onun da tavsiyesi ile birlikte gelmeye karar verdik. Geldik, gezdik, gördük. Gerçekten de çok güzel bir yer, bayıldım" diye konuştu.

        'BURAYI ROTAMIZA EKLEDİK'

        Doğasını merak ettiği için gezi rotalarını Siirt’te çevirdiklerini söyleyen Sefa Kayataş, "Siirt Delikli Taşı sosyal medya hesapları üzerinden görüyordum, sürekli paylaşılıyordu. Doğasını merak ettim, nasıl bir yer olduğunu. Arkadaş grubumuzla burayı rotamıza ekledik Yavaş yavaş gezmeye çalışıyoruz. Bence insanların gelip görmesi gerekiyor. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Sıcaklıktan dolayı bu vakitlere bırakmadan gelip, görsünler sadece" dedi.

        'İNSANLARI ARKADAŞ CANLISI'

        Fas'tan gelen Nawal Besselam ise en çok kebap ve döneri beğendiğini belirterek, "Siirt'te, geldiğimden beri insanların arkadaş canlısı olmasını sevdim. Kültürel alt yapısının farklı olması, benim dikkatimi çekti ve beğendim. Bugün de Botan Vadisi'ne geldik, doğal ortamını çokça beğendim, bundan dolayı bol bol fotoğraf çekerek değerlendirdim" diye konuştu. Mısır'dan ikiz kız kardeşi Marıam ile gelen Hager Hantera, bölge insanlarını çok sevdiğini belirterek, "İnsanları çok yardımsever, çok kibar. Kültürel yapısını çok beğendik, Mısır'dan çok farklı bir kültürel alt yapıya sahip" dedi. Tunus'tan geldiğini belirten Isslem Fatnassi ise "Bugün Botan Vadisi'ni gezdim, çok çok hoşuma gitti, harika bir doğası var" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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