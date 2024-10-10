Siirt'te örtü yangını; 15 dönüm alan zarar gördü
SİİRT'in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.
SİİRT’in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.
Baykan ilçesine bağlı Yarımca köyü kırsalında, 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Baykan itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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