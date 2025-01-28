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SiirtBelediye Başkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5.
SiirtBelediye Başkanı Sofya Alağaş’a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi.
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