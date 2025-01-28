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        SiirtBelediye Başkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:10
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        SiirtBelediye Başkanı Sofya Alağaş’a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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