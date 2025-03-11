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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        SİİRT'te, devrilen traktörünün sürücüsü Metin Arslan (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:50
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        SİİRT'te, devrilen traktörünün sürücüsü Metin Arslan (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Akyamaç köyünde meydana geldi. Metin Arslan'ın kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Arslan, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Arslan, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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