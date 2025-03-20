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        DEM Parti'li Bakırhan: 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:50
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        DEM Parti'li Bakırhan: 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık. 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor. Bu çağrıda üzerimize düşen sorumlulukları layıkıyla yapabilirsek, savaşsız, sömürüsüz, çatışmasız bir Türkiye'nin kapısını hep birlikte aralayacağız” dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Siirt’te düzenlediği nevruz programına katıldı. Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında düzenlenen programa gelenler, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından aranarak içeriye alındı. Programda konuşan Bakırhan, bu yılki nevruzun tarihi bir dönemde yapıldığını ifade ederek, “Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık. 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor. 2025 yılı nevruzuna Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden barış ve demokratik toplum çağrısı damgasını vurmuştur. Barış ve özgürlüğe yürüdüğümüz bu nevruz hepimize kutlu olsun. Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık. Dolayısıyla bu çağrı, sadece Kürtlere değil, Türkiye'de yaşayan emekçilere, Türkiye'de yaşayan ezilenlere de bir çağrıdır” diye konuştu.

        ‘DARBE MEKANİĞİ VARSA BUNUN PANZEHİRİ DEMOKRASİDİR’

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin de Bakırhan, “Erdoğan diyordu ki; Türkiye'de darbe mekaniği var. Doğru söyledi. Biz de diyoruz ki Sayın Erdoğan, darbe mekaniği varsa bunun panzehiri demokrasidir. Bunun panzehiri özgürlüklerdir, bunun panzehiri kayyımcı anlayıştan vazgeçmektir. Bunun panzehiri Kürt'ün, Arap'ın, farklı halkların ve inançların kendi dilini ve kimliğini özgürce yaşadıkları demokratik bir zemin yaratmaktır. Sizler kayyım atadıkça, sizler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına operasyon yaptıkça aslında bu darbe mekanizmasına katkı sunuyorsunuz. Dolayısıyla bu darbe mekaniğinin ortadan kalkması için daha fazla demokrasi ve özgürlük adına sizi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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