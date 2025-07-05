Yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada

Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari aracın, koşarak yola çıkan Rojhat T.'ye çarptığı görüldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde meydana geldi. Yola fırlayan Rojhat T.'ye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rojhat T., yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rojhat T. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

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