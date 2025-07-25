Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SİİRT’in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek’in cenazesine katıldı. Cenaze namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Örnek’in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.
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