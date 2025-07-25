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        Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:00
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        Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti
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        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek’in cenazesine katıldı. Cenaze namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Örnek’in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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