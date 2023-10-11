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        Siirt jandarmasından "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"ne özel klip

        Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:56
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        Siirt jandarmasından "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"ne özel klip
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        Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla klip hazırlandı.

        Klipte, "Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir" sloganıyla askerlerin merkez Aktaş İlkokulunu ziyaret ettiği görülüyor.

        Farklı birimlerdeki askerlerin görev başında yer aldığı klipte, askerler şu ifadeleri kullanıyor:

        "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Kız çocukları ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirilmeli. Her kız çocuğunun öğrenme, gelişme ve hayal etme hakkı vardır. Kız çocuklarımızın üzerine gölgeyiz. Onlar bize geleceğin emanetidir. İnsanlığın umudu, sevinci, mutluluğu kız çocuklarıdır. Bir kız çocuğu evlenirse bir anne yetişir. Bir anne okursa tüm insanlık aydınlanır. Geleceğimizin emaneti olan kız çocuklarımızı seviyor, onları önemsiyoruz."

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