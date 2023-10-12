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        AK Partili Danış'tan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama

        AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilan Danış, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:30
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        AK Partili Danış'tan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama
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        AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilan Danış, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        İl başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklama yapan Danış, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluştuğunu belirtti.

        Danış, şunları kaydetti:

        "Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir."

        Ateşe benzin dökmenin, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydasının olmayacağını kaydeden Danış, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.

        Danış, şöyle devam etti:

        "Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın."

        Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırdıklarını dile getiren Danış, var güçleriyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna" dair inançlarını tüm meydanlarda söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

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