Siirt'te ikinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siirt'in Tillo ilçesinde ikinci kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Siirt'in Tillo ilçesinde ikinci kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Akyayla köyünde oturduğu evin ikinci katındaki balkonunda oynayan 6 yaşındaki M.E.D. dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.