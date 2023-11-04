Siirt'te demirci 3 kardeş 45 yıldır babadan kalma iş yerinde üretim yapıyor MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sıcak demir ustası Tayran, Fırat ve Murat Honaz kardeşler, yaklaşık 45 yıldır babadan kalma iş yerinde üretim yapıyor.

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sıcak demir ustası Tayran, Fırat ve Murat Honaz kardeşler, yaklaşık 45 yıldır babadan kalma iş yerinde üretim yapıyor.

Demirciler Çarşısı'ndaki 20 metrekarelik dükkanda çalışan kardeşlerden 57 yaşındaki Tayran Honaz, henüz ilkokul 3. sınıfta okuduğu sırada, kardeşleri 55 yaşındaki Fırat ile 54 yaşındaki Murat da kendisinden bir süre sonra babalarının yanında çırak olarak işe başladı.

Mesleğe küçük yaşlarda başlayan kardeşler, o dönem yaklaşık 100 demirci ustasının çalıştığı çarşıda kısa sürede bu zanaatı öğrendi.

El ele vererek babalarının yokluğunda ailenin geçimini sağlayan kardeşler, 45 yıldır aynı iş yerinde demire şekil veriyor.

Honaz kardeşler, iş yerinde ısıttıkları kızgın demiri döverek, balta, bıçak, orak, kazma ve çeşitli tarım aletleri yapıyor.

Fırat Honaz, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda demirciliğin diğer mesleklerden daha revaçta olduğunu söyledi.

Yıllarca çekiç sesinin yankılandığı Demirciler Çarşısı'nın son dönemde sessizliğe büründüğünü anlatan Honaz, demirciliğin dededen kaldığını, 100 yıldan beridir dededen kalma mesleği önce babasının sonra da kendilerinin devam ettirdiğini belirtti.

Honaz, sabah 07.00'de iş yerini açtıklarını ve akşam 19.00'a kadar çalıştıklarını dile getirerek, "İş yerinde orak, balta, kazma gibi ürünler yapıyoruz. Hepsi el emeğimiz alın terimizle yapılıyor." dedi.

- "Geçimimizi sağlıyoruz"

Murat Honaz da oldukça ağır ve meşakkatli olan demirciliğin eskisi gibi rağbet görmediğini ama ata mesleğini bırakmaya da gönüllerinin razı gelmediğini kaydetti.

Aynı iş yerini paylaştığı kardeşleriyle kazançlarını da paylaştıklarını ifade eden Murat Honaz, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu işi yapıyorum hem de aynı çarşıda. Eskiden bütün köylüler gelirdi, onların malzemesini iki üç gün çalışıp ancak verirdik ama maalesef işler eskisi gibi değil. Teknoloji işimizi yarı yarıya bitirdi. Sanat yavaş yavaş bitiyor. Bu Hazreti Davut'un sanatıdır. Ekmeğimiz çıkıyor, geçimimizi sağlıyoruz. Şimdi işçi bulamıyorum. Kendi çocuklarımız bile yapmak istemiyor."

Tayran Honaz ise Siirt'te sıcak demircilik mesleğini sürdüren az sayıda esnaf kaldığını, son dönemlerini yaşayan mesleklerinin teknolojiye daha fazla direnemediğini dile getirdi.