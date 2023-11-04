Siirt'te Filistin'e destek kermesi düzenlendi Siirt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Siirt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen kermeste, din görevlilerinin aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Kermesi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Şakir Pinal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Filistinlilerin yararına kullanılacağını söyledi.

Kermesin 4 gün açık olacağını dile getiren Pinal, şunları kaydetti:

"Kermesin ilk gününe vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Halkımızla, çocuk ve yaşlı demeden hastane ve okulları bombalayıp insanları katleden bir anlayışa karşı bugün el ele gönül gönüle vermek için böyle bir kermes tertipledik. Hem maddi anlamda hem de dualarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."