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        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı

        Siirt'te ihtiyaç sahipleri yararına kadın ve çocuk konulu resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:07
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        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı
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        Siirt'te ihtiyaç sahipleri yararına kadın ve çocuk konulu resim sergisi düzenlendi.

        Birleşen Gönüller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmenleri Behçet Dildirim ve Rabia Gül tarafından yapılan resimler bir alışveriş merkezinde sergilendi.

        Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sergi gelirinin ildeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılacağını söyledi.

        Resim öğretmeni Behçet Dildirim de ihtiyaç sahipleri için böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Serginin ana teması kadın ve çocuktur. Resimde Rabia hocamız kadınları, ben ise çocukları işledim. Gayet ilgi gördü." dedi.

        Rabia Gül de iki gün açık olacak sergiye destek veren herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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