Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt’te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kooperatif Mahallesi'nde Özer Türksoy'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

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