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        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:53
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        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt’te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kooperatif Mahallesi'nde Özer Türksoy'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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