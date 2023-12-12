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        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:47
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        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şirvan'ı ziyaret eden ekipler, Anadolu benekli semenderini, ilçe kırsalında doğal yaşam alanında görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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