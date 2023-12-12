Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şirvan'ı ziyaret eden ekipler, Anadolu benekli semenderini, ilçe kırsalında doğal yaşam alanında görüntüledi.

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