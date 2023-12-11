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        Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        Siirt'in Baykan ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:02
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        Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde E.E. ve H.Y'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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