Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Siirt'in Baykan ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde E.E. ve H.Y'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Aramada kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.