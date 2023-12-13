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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan doktora ziyaret:

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, bir hastasının fiziksel şiddetine maruz kalan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:34
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan doktora ziyaret:
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, bir hastasının fiziksel şiddetine maruz kalan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde yaşanan şiddet olayı sonrasında Uzman Dr. Çakan'ı görev yaptığı hastanede ziyaret etti.

        Dr. Çakan ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kızılkaya, daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Kaynak'tan da bilgi aldı.

        Kızılkaya, sağlık alanında hizmet veren çalışanlara yönelik şiddet girişimlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Saldırının faili gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay tüm detaylarıyla titizlikle takip ediliyor. Her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırıya maruz kalan doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz."

        Vali Kızılkaya, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Galeri

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