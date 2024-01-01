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        Siirt'te sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi

        Siirt'te sabah namazında "Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua" buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:59
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        Siirt'te sabah namazında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Siirt'te sabah namazında "Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua" buluşması gerçekleştirildi.

        Milli İrade Platformu Siirt Koordinatörlüğü öncülüğünde Ensar Camisi’nde düzenlenen programda, kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Platformun Siirt Koordinatörü Ömer Aslan, program sonrası AA muhabirine, şehitler ve Kudüs’e dua için bir araya geldiklerini söyledi.

        İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları kınayan Aslan, Türkiye’nin 81 ilinde dualarda buluştuklarını söyledi.

        Aslan, "Şehitlerimize ve Filistin’de yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor. İsrail’i de bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

        Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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